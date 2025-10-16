Gais-stjärnan bekräftar – fördes samtal med franska klubbar

Ibrahim Diabate har gjort stor succé i Gais.

Anfallaren bekräftar nu att konkreta samtal pågick med franska klubbar i somras.

– Det skulle bli något, men i slutändan blev det inget, säger han till Top Mercato enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Ibrahim Diabate plockades in av Gais från Västerås SK inför den här säsongen och anfallaren har gjort stor succé i Göteborgsklubben.

För tillfället så ligger han delad tvåa i den allsvenska skytteligan med 14 mål.

Under sommaren ryktades det en hel del kring 25-åringen och nu bekräftar han konkreta samtal med franska Le Havre och Auxerre.

– Det fanns intresse från båda klubbarna. Jag var till och med i samtal med Le Havres klubbledning. Det skulle bli något, men i slutändan blev det inget. Auxerre var i direktkontakt med klubben, säger han till Top Mercato enligt Fotbollskanalen.

I somras rapporterades det även om intresse från klubbar som Lech Poznan, Genk, Union Saint-Gilloise och Heerenveen.

Anfallaren har kontrakt med Gais över säsongen 2028.