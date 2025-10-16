Gais-stjärnan bekräftar – fördes samtal med franska klubbar
Ibrahim Diabate har gjort stor succé i Gais.
Anfallaren bekräftar nu att konkreta samtal pågick med franska klubbar i somras.
– Det skulle bli något, men i slutändan blev det inget, säger han till Top Mercato enligt Fotbollskanalen.
Ibrahim Diabate plockades in av Gais från Västerås SK inför den här säsongen och anfallaren har gjort stor succé i Göteborgsklubben.
För tillfället så ligger han delad tvåa i den allsvenska skytteligan med 14 mål.
Under sommaren ryktades det en hel del kring 25-åringen och nu bekräftar han konkreta samtal med franska Le Havre och Auxerre.
– Det fanns intresse från båda klubbarna. Jag var till och med i samtal med Le Havres klubbledning. Det skulle bli något, men i slutändan blev det inget. Auxerre var i direktkontakt med klubben, säger han till Top Mercato enligt Fotbollskanalen.
I somras rapporterades det även om intresse från klubbar som Lech Poznan, Genk, Union Saint-Gilloise och Heerenveen.
Anfallaren har kontrakt med Gais över säsongen 2028.
