Genomgång: MFF vinnare – framför storklubbarna

Med en ålder på blott 18 år har Bleon Kurtulus växt fram till en av allsvenskans mest lovande mittbackar.

Därför uppges också Malmö FF vara nära att värva honom, enligt FD:s uppgifter.

Det är dock inte den enda klubben som har ryckt i talangen under åren.

Foto: Bildbyrån

Under onsdagseftermiddagen kunde FotbollDirekt avslöja att Malmö FF är intresserade av och nära att köpa Halmstads BK:s lovande mittback Bleon Kurtulus, 18.

Malmö FF och Halmstads BK sägs i praktiken vara överens om en affär och ett flerårskontrakt uppges skrivas på inom kort.

Snart ser alltså Kurtulus ut att iklä sig den himmelsblå tröjan. Det har däremot inte alltid sett ut att bli så, då det ständigt har ryktats kring den svenske U21-landslagsmannen under de senaste åren.

FotbollDirekt har sammanställt rapporterna kring mittbackstalangen och gått igenom hur hans just nu korta karriär har sett ut.