Hammarby bekräftar: Mittbacken besöker ny klubb

Pavle Vagic, 25, ryktas lämna Hammarby.

Nu bekräftar ”Bajen” att mittbacken besöker en utländsk klubb.

– Det har inkommit ett konkret intresse från en utländsk klubb, säger sportchef Mikael Hjelmberg.

Foto: Bildbyrån

Det var tidigare i veckan som Sportbladet rapporterade att Hammarby säljer mittbackskuggen Pavle Vagic till kinesiska Liaoning Tieren FC. Enligt tidningen ska parterna vara överens och övergången väntas bli officiell inom en snar framtid.

Nu meddelar ”Bajen” att 25-åringen har fått tillåtelse att besöka en icke namngiven utländsk klubb.

– Det har inkommit ett konkret intresse från en utländsk klubb på Pavle, och vi har gett honom tillåtelse att besöka den. Vi får se var det landar, och oavsett vad det resulterar i känner vi oss trygga i den försvarsbesättning vi har i truppen i dagsläget, säger sportchefen Mikael Hjelmberg i ett uttalande.

Pavle Vagic har fått tillåtelse att besöka utländsk klubb. Läs mer 👇https://t.co/y6dyvmGEPG#Bajen — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) January 8, 2026

Vilken klubb det rör sig om framgår inte av Hammarbys uttalande.