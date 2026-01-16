Hammarby meddelar – talang besöker annan klubb

Odera Samuel Adindu uppges vara nära en övergång till IK Sirius.

Nu har han fått tillåtelse att besöka en annan klubb.

Det meddelar Hammarby under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Hammarby IF lånade in Odera Samuel Adindu under vårsäsongen i fjol och efter bara ett halvår i HTFF köptes den talangfulla yttern loss.

Totalt blev det 15 mål och fyra assist på 32 matcher för honom i Ettan-laget förra säsongen. Nu ser det dock inte ut att bli fortsatt spel i varken HTFF eller Hammarbys A-lag.

Detta då 19-åringen, enligt Fotbolltransfers.com är mycket nära en övergång till IK Sirius. Enligt sajten väntas Adindu skriva på för den allsvenska konkurrenten om de sista detaljerna faller på plats.

Nu bekräftar även Hammarby att de är nära att tappa den uppsnackade yttern. Detta då man meddelar att Samuel Adindu inte följer med klubbens A-lag på träningslägret i Spanien då han har fått tillåtelse att besöka annan klubb. Vilken klubb det är framgår dock inte av informationen.

19-åringens kontrakt med Hammarby, som skrevs under sommaren, sträcker sig fram till sommaren 2029.

