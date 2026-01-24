Hammarby uppges visa intresse för svenske talangen

Max Larsson ryktas bort från Västerås SK.

Hammarby är en av klubbarna som kan tänkas värva honom.

Det rapporterar Aftonbladet.

Foto: Bildbyrån

Max Larsson har kopplats ihop med allsvenska tillika utländska klubbar. VSK-talangen var bidragande när laget säkrade avancemang till allsvenskan i fjol.

Tidigare har det rapporterats om att utländska klubbar visat intresse för Larsson och senast de regerande mästarna Mjällby.

Nu skriver Aftonbladet att Hammarby kan tänka sig att värva ytterbacken. Bajen har Larsson högt upp på sin lista över tänkbara värvningar.

Max Larssons kontrakt med Västerås SK löper ut efter 2026.

LÄS ÄVEN: Max Larsson förlorade sin pappa i ALS: ”Han och jag har alltid varit fotboll”

