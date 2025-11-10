Uppgifter: Dansk storklubb vill värva Krafth i januari

Emil Krafth kan komma att göra ett klubbyte i januari.

I varje fall om den danska storklubben FC Köpenhamn får bestämma.

FCK uppges nämligen vilja värva svensken i vinter.

Foto; Bildbyrån

Emil Krafth har fått sparsamt med speltid i Newcastle United under inledningen den här säsongen och nyligen pekades han ut som en tänkbar värvning för FC Köpenhamn i kommande januarifönster.

Nu kommer rapporter om att det kan bli så.

Shields Gazette rapporterar nämligen nu att den danska storklubben är intresserade av att värva svensken i januari.

Svensken väntas vara tillgänglig för en relativt liten summa pengar, framförallt då hans kontrakt med Newcastle går ut nästa sommar.

Det som dock talar emot en affär enligt uppgifterna är Newcastles skadeproblem bland ytterbackarna, något som kan få Eddie Howe att vilja behålla svensken säsongen ut.