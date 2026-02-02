Hårda linjen ser ut att resultera – hoppet om jagade stjärnorna växer 

Montader Madjed och Hampus Skoglund har länge varit Hammarbys mest jagade internationellt.

Nu växer hoppet om att båda stannar.

Enligt FotbollDirekts uppgifter finns i nuläget inga signaler om bud inför kvällens stängning av Europas största marknader.

Foto: Bildbyrån

Det har funnits osäkerhet månaden igenom för Hammarby kring framförallt två spelare – men kanske är faran nu på väg att blåsa över.

I ikväll stänger merparten av alla internationella marknader och, enligt FotbollDirekts uppgifter, finns det inget konkret på vare sig Montader Madjed eller Hampus Skoglund.

Det är ett lugn som så klart kan förändras men några signaler om bud på ingång finns alltså inte i denna stund.

Det huvudsakliga skälet till att Hammarbys chanser ser ut att ha ökat kan sannolikt förklaras med framförallt den kravbild som finns mot utländska intresenter som Al Shabab, Stade Reims, Torino och Besiktas. Det senaste budet uppges ha kommit från den saudiska klubben.

FD har tidigare haft uppgifter om att nivån för Madjed ska motsvara Sebastian Tounekti-klass och då är det 70 miljoner kronor som måste till. Vi redogjorde även för tiotalet dagar sedan för att bud på 45-50 miljoner hade nobbats.

Sportchef Mikael Hjelmberg gav följande svar för ett par veckor sedan till FotbollDirekt.

”Vi har inga ambitioner att sälja ”Monte” det här fönstret. Han är en viktig spelare för oss och jag är övertygad om att han kan fortsätta utvecklas ännu mer i Hammarby”.

När det kommer till Skoglunds situation har det funnits uppgifter om klubbar som Mainz och Wrexham och en vilja till att betala omkring 30 miljoner.

Enligt FotbollDirekts uppgifter begär Stockholmarnas ledning 45-50 miljoner.

Högerbacken har bemött uppgifterna för FD så här:

”Jag hoppas det, om det är något lag som är villiga att buda det så känns det ändå som att jag borde vara värd det i sådana fall”.

”Det är en väldigt hög prislapp, men om de värderar mig så högt så visar det att de tycker att jag är en duktig fotbollsspelare och det är alltid kul att höra”.

Vad det slutar med återstår att se men om Hammarby får behålla denna duo så är det ett så väl starkt sportsligt som symboliskt besked inför 2026.