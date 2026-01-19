AVSLÖJAR: Bajen nobbar stora pengar

Montader Madjed har gjort honom till en av transferfönstrets mest jagade allsvenska spelare.

Enligt FotbollDirekts uppgifter har Hammarby nobbat stora pengar för sin stjärna.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har flera spelare som är intressanta för utländska klubbar.

En av dessa är definitivt Montader Madjed som kommer från ett år som bitvis överglänste till och med Sebastian Tounekti.

Intresset för 20-åringen är stort och klubbar som Al Shabab, Torino och Besiktas uppges ha hållit sig framme – men än så länge utan resultat.

Hammarbys krav har än så länge satt stopp.

Måttstocken uppges handla om att om nämnde Tounekti gav 70 miljoner kronor – så krävs nu liknande.

Enligt vad FD erfar har Bajen i januari sagt nej till bud på mellan 40-50 miljoner och där ett av dessa ska ha kommit från Al Shabab.

Mikael Hjelmberg har tidigare i vinter också varit tydlig till FD att planen inte är att sälja stjärnan i vinter.

”Vi har inga ambitioner att sälja ”Monte” det här fönstret. Han är en viktig spelare för oss och jag är övertygad om att han kan fortsätta utvecklas ännu mer i Hammarby”, har han tidigare förmedlat.

Madjed själv har också så gott som uteslutet en flytt i vinter så sent som i helgen.

– Mina 100 matcher i Hammarby ska in, även om Real Madrid vill ha mig, sa han då till Expressen.

Den gångna säsongen noterades 20-åringen för sju mål och fem assist på 26 matcher i allsvenskan.