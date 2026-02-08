HBK bekräftar dialog med tre spelare: ”Får se var det landar”

Omar Faraj, Otso Liimatta och Alex Lowry.

Det är tre spelare som Halmstads BK är i kontakt med gällande en eventuell övergång.

– Det är klart att vi har varit i kontakt med honom, säger tränare Johan Lindholm till Hallandsposten om Omar Faraj.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Halmstads BK är på jakt efter flera nyförvärv inför den allsvenska säsongen 2026.

En spelare som ryktas in till HBK är Omar Faraj, som Expressen uppger är klar för en flytt till Hallandsklubben. Nu bekräftar tränare Johan Lindholm att man är i kontakt med den förre Zamalek– AIK– och Degerfors-spelaren.

– Det är en väldigt bra spelare, en offensiv spelare vilket vi tittar efter, så det är klart att vi har varit i kontakt med honom, säger han till Hallandsposten.

En annan spelare som har gjorts aktuell med en flytt till Halmstad är Otso Liimatta, som förra hösten var utlånad till IFK Värnamo från portugisiska FC Famalicão.

– Vi har en dialog med honom och agenten. Vi får se var det landar, berättar Lindholm.

Den tredje, och sista, spelaren som kan tänkas bli aktuell för Lindholms lag är Alex Lowry från League One-klubben Wycombe Wanderers.

– Jesper (Westerberg, klubbchef i HBK) är i samtal där också, avslutar Lindholm.



