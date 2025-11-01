Helanders framtidsbesked: ”Sugen på att vara kvar”

Han är utlånad från cypriotiska Omonia – men tror inte att han kommer att återvända.

Nu öppnar Filip Helander för att stanna kvar i BK Häcken.

– Jag är sugen på att vara kvar, jag trivs bra, säger han till GP.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren som Filip Helander lånades ut från cypriotiska Omonia, och till BK Häcken.

Sedan dess har den förre landslagsmittbacken gjort tio matcher för Hisingenklubben, i vilka det har blivit ett mål.

Med ett avtal som endast löper fram till årsskiftet berättar 32-åringen, efter kryssmatchen mot sin gamla klubb Malmö FF, att han inte har några problem med att stanna i Häcken.

– Jag är sugen på att vara kvar, jag trivs bra. Det är skönt att vara i Sverige också. Vi får se vad som händer, säger han till GP.

Om att möta sin gamla klubb, som han spelade i mellan 2012 och 2015, säger Helander:

– Det var speciellt, men egentligen mest på förhand. Familj och vänner som så klart följer MFF, som kanske inte annars hade sett mina matcher, kollade nu. Så det är klart det var speciellt att möta Malmö. Men sen när matchen är igång är man så fokuserad så det blir som vilken match som helst.

Med Omonia Nicosia har Helander kontrakt fram till sommaren 2026. Däremot har han svårt att se sig själv återvända dit under vintern.

– Jag tror inte det är så troligt, men som sagt, det är inte i mina händer, avslutar 32-åringen.

