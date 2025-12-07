Hellberg utesluter inte värvning av favoriten: ”Vi får se”

Kim Hellberg har lämnat Hammarby för Middlesbrough.

Han utesluter inte försök att plocka in favoriten Victor Eriksson.

– Victor Erikssons namn hade såklart kunnat vara ett bra namn, men vi får se, säger han till Wenström Television.

Foto: Bildbyrån

Kim Hellberg har lämnat Hammarby och tagit över Championship-klubben Middlesbrough.

Svensken har fått en smakstart på äventyret borta i England med två raka segrar och ”Boro” placerar sig i skrivande stund på andraplats i Championship.

Om bara några veckor drar vinterfönstret igång och i en intervju med Wenström Television får Hellberg frågan om det kommer att bli en värvning av Victor Eriksson i januari.

Eriksson som Hellberg först arbetade med i IFK Värnamo plockades in av Hammarby inför säsongen 2024, samma säsong som Hellberg tog över klubben.



– Jag blir såklart en del av det, men det är Kieran (Scott, sportchef red, anm.) som kommer att stå för värvningarna tillsammans med ordföranden, säger Hellberg först, innan frågan kring just Eriksson upprepas:

– Victor Erikssons namn hade såklart kunnat vara ett bra namn, men vi får se, svarar han då.

Även om 37-åringen inte vill säga allt för mycket gällande mittbacken så utesluter han inte en värvning.

– Det kan man såklart inte göra, men slutordet kommer inte att ligga hos mig. Men Victor är en bra spelare, säger han.

Den 25-årige mittbacken har kontrakt med Hammarby över säsongen 2028.