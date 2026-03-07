Ikonen vill ta över Tottenham: ”Min klubb”

Tottenham Hotspur är i kris.

Den nye tränaren Igor Tudor ryktas redan bort.

Glenn Hoddle kan nu tänka sig att ta över.

Foto: Alamy

Tottenham Hotspur har haft en tuff säsong. Tidigare sparkades huvudtränaren Thomas Frank och ersattes av Igor Tudor. Tränarskiftet har inte fått någon effekt och enligt uppgifter till The Telegraph kan Tudor lämna.

Nu berättar den tidigare Spurs-spelaren Glenn Hoddle att han är redo att ta över Londonklubben för att rädda den från en eventuell nedflyttningsplats.

– Jag tror faktiskt. Särskilt med Tottenham, eftersom det är min klubb, säger Hoddle till podcasten Could It Be Magic och fortsätter:

– Jag har stöttat dem sedan jag var åtta år gammal. Så de var en stor del av mitt liv.

Tottenham ligger på en 16:e plats i Premier League. Laget har en poäng ner till nedflyttningsplats.

Glenn Hoddle spelade för Tottenham mellan 1974 och 1987. Han gjorde totalt 441 matcher för klubben.