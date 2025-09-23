Inter Miami-tränaren om Busquets framtid: ”Inget är officiellt”

Sergio Busquets har uppgetts lägga skorna på hyllan efter MLS-säsongen.

Det menar Inter Miami-tränaren Javier Mascherano inte är helt klart.

– Vad jag kan säga är att Sergio är fullt engagerad i laget och den här säsongen, säger han på en presskonferens.

Det var år 2008 som Sergio Busquets, 37, flyttades upp till FC Barcelonas A-lag.

Med den katalanska storklubben blev det spel i 722 A-lagsmatcher för ”Barca” innan han, år 2023, flyttade till USA för spel i Inter Miami.

Så sent som igår gjorde uppgifter gällande att mittfältaren såg ut att vara inne på sin sista säsong som professionell fotbollsspelare. Detta då han, enligt Cadena Cope, kommer att lägga skorna på hyllan efter säsongen.

Nu går Inter Miamis tränare, Javier Mascherano, ut och tonar ner ryktena.

– Nej, jag har ingen åsikt. Det är vad jag har läst och hört, men inget är officiellt, säger han på en presskonferens och fortsätter:

– Jag går inte runt och frågar spelarna om rykten. Vad jag kan säga är att Sergio är fullt engagerad i laget och den här säsongen, och det är vårt fokus, inte ryktena.



