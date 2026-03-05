Italiensk media: Spurs-keepern drömmer om flytt till Italien

Tottenham Hotspur går riktigt tungt i Premier League.

Till sommaren kan man också förlora sin målvakt Guglielmo Vicario.

Detta då han drömmer om en flytt hem till Italien och har intresse på sig.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2023 som Guglielmo Vicario, 29, anslöt till Tottenham Hotspur. Där har italienaren blivit förstavalet mellan stolparna för en klubb som i år går riktigt tungt i Premier League.

Till sommaren kan burväktaren vara aktuell för en flytt från England – till Italien. Med ett utgående avtal pekar mycket på det, och det saknas heller inte intresse från hans hemland.

Tidigare uppgifter från La Gazzetta dello Sport har gjort gällande att målvakten vill lämna Spurs samtidigt som både Juventus och Inter är måna om att värva honom.

Nu rapporterar också transferspecialisten Nicoló Schira att Vicario drömmer om en flytt tillbaka till Italien och att Inter redan har träffat hans agent. Vidare sägs målvakten vara villig att flytta till Milano-klubben som också är öppna om att diskutera en framtid.

Guglielmo Vicario står noterad för spel i 112 matcher med Tottenham Hotspur.