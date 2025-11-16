Isak Vural håller på att få sitt genombrott.

Den italienska journalisten Gianluca Di Marzio utesluter dock en flytt i vinter.

– Ingenting kommer att hända i januari, säger han i en exklusiv intervju med FotbollDirekt.

Den tidigare Hammarby-talangen Isak Vural, 19, tar steg efter steg. Mittfältaren har tagit sig tillbaka efter en tung knähinneinflammation och nu har han gjort två raka starter för den italienska Serie A-nykomlingen Pisa.

Turkisk-svenske Isak Vural lämnade moderklubben Hammarby för Frosinone i Italien under 2024, efter att inte ha fått chansen i ”Bajen”. Därefter väntade en flytt till Pisa i somras.

– Jag vill inte snacka om revansch. Jag vet min kapacitet och fokus är framåt. Det är kul att Hammarby gjort en fin säsong och säkrat Europaspel 2026 och även HTFF har ju också gjort det sjukt bra i år, sa 19-åringen till FotbollDirekt i början av november.

Och i Italien har den tidigare ”Bajen”-talangens framfart inte gått obemärkt förbi. I en exklusiv intervju med FotbollDirekt berättar transferexperten och Sky Sports-reportern Gianluca Di Marzio om Vurals intåg i den italienska högstaligafotbollen.

– Vural kom i somras och Pisas strategi i somras var att värva alla de bästa unga spelarna från Serie B, precis som honom, säger Di Marzio.

”Inget kommer hända i januari”

Men någon flytt i vinter ser det inte ut att bli, enligt transfergurun.

– Pisa är nöjda och han är nöjd, och i deras situation är det inte lätt för dem att släppa honom. De vet att han kommer att vara en tillgång för dem och för andra spelare i framtiden. De tror att han kan utvecklas framöver. De investerade mycket pengar i honom och han är ung, så de kommer att vänta. Ingenting kommer att hända i januari.

Isak Vural har gjort en assist på fem Serie A-framträdanden denna säsong. Han har kontrakt med Pisa fram till sommaren 2028.