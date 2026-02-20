Jagas av Gais – uttalar sig: ”Hört lite om det här och där”

Gais uppges ha fått flera bud nobbade på Elias Barsoum.

Degerfors-stjärnan uttalar sig nu om skriverierna.

– Alltså jag har bara hört lite om det här och där, att det ska ha kommit några bud, säger han till NWT.

Foto: Bildbyrån

Gais har sålt Amin Boudri till Los Angeles FC under vintern och Göteborgsklubben är på jakt efter en ersättare.

Klubben ser ut att vilja värva Elias Barsoum från Degerfors och enligt uppgifter har Gais fått flera bud nobbade på 23-åringen.

Barsoum själv uttalar sig nu om alla rubriker och skriverier kring honom.

– Alltså jag har bara hört lite om det här och där, att det ska ha kommit några bud och så. Men jag fokuserar på att prestera, jag låter min agent sköta det så visar jag mitt på plan, säger han via NWT.

Barsoum har kontrakt med Degerfors över 2027.