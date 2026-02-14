Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Gais har fått flera Barsoum-bud nobbade

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Gais försöker att värva Elias Barsoum.
Degerfors sätter dock hårt mot hårt.
Värmlandsklubben uppges ha nobbat flera bud.

Foto: Bildbyrån

Gais har släppt Amin Boudri denna vinter och Elias Barsoum i Degerfors pekades tidigt ut som Göteborgsklubbens huvudalternativ vad gäller en ersättare.
Att få till en affär ser dock inte ut att vara allt för enkelt.

Expressen rapporterar nämligen att Gais kommit med flera bud på Barsoum, dessa ska dock ha nobbats av Degerfors.

Enligt uppgifterna så ska även andra klubbar vara intresserade av 23-åringen.

