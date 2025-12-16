Klart: Eldar Abdulic tar över IFK Norrköping

Martin Falk har tackat för sig i IFK Norrköping.

Nu står det klart att Eldar Abdulic tar över som huvudtränare för ”Peking”.

– Det är en enorm förening med fantastiska supportrar, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Tidigare under tisdagen meddelade IFK Norrköping att Martin Falk lämnar klubben för att fortsätta sin karriär i en annan förening.

Nu står det klart vem som ersätter honom.

Via sin hemsida meddelar ”Peking” att den förre Sandviken-tränaren Eldar Abdulic har skrivit på ett avtal. Hur långt det är framgår dock inte av informationen.

– Det känns helt fantastiskt. När jag pratade med Henrik (Jurelius) första gången och han presenterade allt fick jag känslan man vill åt i magen. Nu vill jag bara in och köra, säger Abdulic i ett uttalande och fortsätter:

– Det är en enorm förening med fantastiska supportrar. Hela den apparaten är lockande. Jag tror att jag kan bidra på mitt sätt och det känns som en bra match. Det var hela paketet (som lockade).

Den nya Norrköping-tränaren berättar om vad som väntar honom härnäst.

– Först och främst ska jag sätta mig in i allt. Lära känna alla, höra hur alla mår och hur vi ska ta oss framåt. Jag har mycket energi med mig och känner en stor ära över att vara tränare i IFK. Den vill jag överföra till min omgivning. Vi startar där och ser var vi kan bygga och åstadkomma tillsammans.

IFK Norrköpings sportchef, Henrik Jurelius:

– Eldar besitter flera av de egenskaper som vi sökt efter och som vi bedömer är viktiga i den omstart som klubben står inför kommande säsong. Han kommer från Sandviken där han varit verksam i många år och varit starkt bidragande till ett positivt spelsätt och en spelarutveckling som varit väldigt tilltalande för oss och som ska bli synonymt för IFK Norrköping över tid. Vi välkomnar Eldar till IFK Norrköping och ser fram emot den resa vi ska göra tillsammans med hela staden, säger Jurelius.

IFK Norrköping åkte ur allsvenskan via kval mot Örgryte och kommer att spela i superettan nästa år.

