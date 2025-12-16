Officiellt: Martin Falk lämnar IFK Norrköping

Uttåget ur allsvenskan blev ett faktum för drygt två veckor sedan.

Nu lämnar Martin Falk IFK Norrköping för ”en annan klubb”.

– Jag önskar så gärna att vi kunde levererat bättre resultat, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det blev bara ett år som huvudtränare i IFK Norrköping för Martin Falk. Ett par veckor efter uttåget i kvalet mot Örgryte IS står det klart att 30-åringen lämnar för att ta över en ”annan klubb”.

Denna ser ut att bli norska Molde FK, där han ryktas bli assisterande tränare till Sindre Tjelmeland.

– Jag skulle vilja tacka alla som stöttat oss trots ett otroligt tufft år. Jag önskar så gärna att vi kunde levererat bättre resultat. Jag är evigt tacksam för ert villkorslösa stöd, säger Martin Falk i ett uttalande och fortsätter:

– Tack vare det engagemang som finns i och runt föreningen är jag helt övertygad om att man väldigt snabbt kommer att ta sig tillbaka dit man hör hemma, till toppen av Allsvenskan. Ett extra stort tack vill jag säga till alla i föreningen som jobbar dag och natt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för spelare och ledare. IFK kommer alltid tillbaka.

IFK Norrköpings sportchef, Henrik Jurelius:

– Vi tackar Martin för hans tid i IFK Norrköping och önskar honom lycka till i hans fortsatta karriär.

Östgötaklubben meddelar även att ”Köpande klubb presenterar övergången senare i veckan”.