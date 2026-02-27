Klart: MFF köper loss Romas anfallstalang

Malmö FF fortsätter att samla på sig talang.

Nyligen köptes Bleon Kurtulus loss och nu står det klart att Romas Omar Krajina har skrivit på.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF tar ännu ett av landets mest spännande unga namn.

Anfallsbjässen Omar Krajina köps nu loss från den italienska storklubben AS Roma – i konkurrens med flera allsvenska klubbar. Övergången har precis blivit officiell från MFF-håll sedan han klarat läkarundersökningen.

– Under min tid i Italien har jag utvecklats taktiskt, tekniskt och mentalt. Jag känner mig redo att ta nästa steg nu och att det blir i MFF betyder enormt mycket för mig. Det här är utan tvekan Sveriges största klubb. Här finns erfarenhet av att vinna troféer, spela i Europa och utveckla spelare. Det känns väldigt bra att vara här, säger han på MFF:s hemsida.

Kontraktet är skrivet över fyra år. Han lånas samtidigt ut till samarbetsklubben BK Olympic.

Så sent som i augusti i fjol lämnade Omar Krajina BK Häcken för Romas Primavera-lag och var något som FotbollDirekt kunde avslöja. Den överraskande flytten öppnades upp efter ett extremt målsnitt i Häckens P17 och P19. Innan det blev klart så fanns även Fiorentina och Milan med i bilden om 18-åringen.

Krajina är juniorlandslagsman för både Sverige och Montenegro och är född 2007 och 192 lång.