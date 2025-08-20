Årets kanske mest sensationella fotbollsövergång är ett faktum.

I början av året kom uppgifter om att Omar Krajina var aktuell för AC Milan.

Nu kan FotbollDirekt avslöja att Häcken säljer 18-åringen till AS Roma – och att affären blir officiell inom kort.

Häcken är utslaget i Conference League och ännu en tung förlust senast i allsvenskan med 0-2 mot Öster.

Nu kommer emellertid snabbt plåster på såren.

Enligt flera källor för FotbollDirekt säljer Häcken nu talangen Omar Krajina till AS Roma.

Krajina, som öser in mål i Häckens akademi, uppges ha klarat läkarundersökningen och affären med den italienska storklubben blir nu officiell inom kort.

Hur stor försäljningen blir är inte känt för den närmare två meter långe anfallaren.

Häckens framgångsrecept fortsätter

Med det här fortsätter BK Häcken att ta fram unga namn som går ut i Europa.

I början av året såldes exempelvis Jeremy Agbonifo för hela 83 miljoner till franska Lens

Aktuelle Krajina var i februari aktuell för AC Milan, någonting som FotbollDirekt då avslöjade. Kort innan hade även Fiorentina synts i media.

Omar Krajina fick ett mindre genombrott I fjol och kom upp i 23 mål i alla matcher han spelade (P17 och P19).

Omar Krajina har tidigare för FD kommenterat sin situation.

– Alltså mitt fokus är på Häcken och att utveckla mitt spel så mycket det går, säger han och fortsätter:

– Vad min dröm är? Men att ta steg för steg och såklart spela så högt upp som möjligt och till att börja med slå mig in i Häckens A-lag.

När det kommer till hans fjolår på landslagsnivå så var han kallad till Montenegro där han i U18 fortsatte med att göra mål.

FOTNOT: FotbollDirekt har sökt Häckens fotbollschef Martin Ericsson för en kommentar.