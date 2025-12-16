Kan återförenas i Middlesbrough: ”En väldigt bra person”

Anes Mravac har gjort sin sista match med Malmö FF.

Nu ryktas han flytta till Kim Hellberg och David Selinis Middlesbrough.

– Det är en person jag hyser den absolut största respekten för, säger Selini till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var efter att Henrik Rydström fick sparken från Malmö FF som Anes Mravac, 36, tog över de Himmelsblå som interimtränare. Nu har han gjort sin sista match som ledare för MFF som föll med uddamålet mot Porto i Europa League – och vad som händer med den förre BK Olympic-tränaren står inte klart.

Enligt Expressen väntas Mravac flytta till England för att gå in i Championship-laget Middlesbroughs stab, tillsammans med Kim Hellberg och David Selini.

Därför passade FotbollDirekt på att fråga den senare hur han ser på sin före detta kollega i IFK Värnamo.

– Anes är en person som gav mig en chans att ens få komma in i den här världen. Det är en person jag hyser den absolut största respekten för, han tog en chans på mig när han inte behövde vilket jag uppskattar enormt, säger Selini till FotbollDirekt och fortsätter.

– Det är dels det, att det är en väldigt bra person som jag har en god relation till. Sedan är det också en väldigt duktig fotbollstränare som har de idéer vi har kring träning och hur fotboll ska spelas. Det var också väldigt framgångsrikt i hur vi jobbade med att utveckla spelare när vi var i Värnamo. Det är en person och tränare som jag har väldigt stor respekt för och som jag i framtiden hoppas kunna jobba med igen.

I skrivande stund har ingeting kring Mravac framtid offentliggjorts. Inte heller David Selini säger sig veta vad som händer med sin förra kompanjon.

– Det finns ingenting officiellt och jag vet inte vad som gäller där. Om han kommer hit kommer det att bli väldigt bra och kommer han inte hit hoppas jag kunna jobba med honom i framtiden, avslutar han.