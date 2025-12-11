JUST NU: Ny förlust för MFF – trots Botheims sena reducering

Under torsdagen ställdes Malmö FF borta mot Porto i Europa League.

Då släppte de Himmelsblå in två mål på sex minuter och föll till slut med uddamålet.

Det innebär att man nu är så gott som borträknade från slutspel.



Foto: Bildbyrån

Med fem omgångar spelade av Europa League hade Malmö FF spelat in en poäng, efter kryssmatchen mot Dinamo Zagreb i oktober.

Således var utgångsläget inför de sista tre matcherna minst sagt tufft ut för de Himmelsblå som skulle möta Porto, Röda Stjärnan och Genk.

Idag ställdes man borta mot den portugisiska storklubben på Estádio do Dragão – och var i stort behov av tre poäng.

På ett Estádio do Dragão där många stolar ekade tomma tog hemmalaget Porto hand om bollen direkt samtidigt som Malmö FF sjönk lågt.

Kort efter att Porto hotat MFF skapade Adrian Skogmar bortalagets första chans, när han tvingade målvakten Costa till en adekvat räddning. Ett par minuter efter det bjöd Kiwior MFF-anfallaren Soumah på ett riktigt fint läge, som man inte lyckades förvalta.

Med 20 minuter spelade stod Robin Olsen för en fin räddning på Borja Sainz avslut från nära håll. Klart var att Porto hade kopplat grepp om matchen. Två minuter senare stod Olsen för en ny fin parad när Samu försökte att chippa keepern.

30 minuter in i matchen kom det första målet – när Portos Samu träffade rätt med huvudet på ett fint inlägg som satte Robin Olsen ur spel. Bara minuter efter höll Diogo Costa på att skänka bort ett mål till Sead Haksabanovic med en mycket dålig touch. Tyvärr för MFF:s del räddade målvakten upp sitt eget misstag.

Sex minuter efter Portos 1-0-mål höll sig Samu framme igen och kunde, efter svagt försvarsspel från MFF, enkelt placera in 2-0 för hemmalaget.

Efter en tämligen avslagen första kvart av den andra akten byttes en svenskbekanting in på planen. Detta då den förre Hammarby-spelaren Deniz Gül, som har valt spel för det turkiska landslaget, fick äntra planen.

I den allra sista spelminuten skulle inbytte Erik Botheim nicka in ett redcueringsmål, som gått in via stolpen och en Porto-spelare. Närmare än så kom aldrig MFF som förlorade på nytt – och i praktiken är ute ur Europa League.

Startelvor:

Porto: Costa; Martim, Bednarek, Kiwior, Moura, Pablo, Froholdt, Mora, Pepe, Borja Sainz, Samu.

Malmö FF: Olsen; Stryger, Jansson, Rösler, Busanello – Busuladzic, Berg Johnsen, Skogmar – Lundbergh, Haksabanovic, Soumah.