Kane: ”Bästa beslutet i mitt liv”

Harry Kane ryktas bort från Bayern München.

Nu öppnar 32-åringen för att stanna längre.

– Jag är lycklig här, säger han enligt Florian Plettenberg.

Den engelska anfallaren Harry Kane, 32, öser in mål för Bayern München. Samtidigt ryktas stjärnan bort från den tyska giganten.

Enligt tidigare uppgifter har en flytt till Barcelona varit ett alternativ. Ett annat ska vara en återkomst till Premier League, där bland annat Manchester United och Tottenham Hotspur ska vara sugna på en värvning av 32-åringen.

Men Kane själv har inte bråttom bort från Bayern.

– Flytten till FC Bayern var ett av mina bästa beslut i livet. Jag är lycklig här. Jag är öppen för att stanna längre, säger han enligt Sky Sports-reportern Florian Plettenberg.

Öppnar för att förlänga

Kontraktet med Bayern München gäller fram till sommaren 2027, och en förlängning av avtalet ska inte vara uteslutet.

– Vi kommer att ha diskussioner om ett nytt kontrakt under de närmsta månaderna, säger Kane.

Harry Kane har gjort 109 mål på 114 matcher för Bayern München sedan han anslöt från Tottenham Hotspur sommaren 2023.