Kjaer: ”Real Madrid ville köpa mig – Palermo betalade mer”

Simon Kjær har en lång och ärofylld karriär bakom sig.

Nu berättar han att Real Madrid var ute efter honom som ung.

– Om det är något jag skulle ha ändrat på så är det det, säger han i podcasten ”Sidste halvleg”.

Foto: Bildbyrån

Simon Kjær, 36, lade skorna på hyllan för omkring ett år sedan. I dag kan han se tillbaka på en karriär med spel i klubbar som FC Midtjylland, Palermo, Roma, Wolfsburg, Lille, Sevilla, Atalanta och Milan.

Som ung lämnade han den danska klubben Midtjylland för spel i italienska Palermo. Så hade det nödvändigtvis inte behövt bli, då en spansk gigant var mycket intresserade av att knyta till sig mittbacken.

– Jag provtränade med Real Madrid när jag var 18 och de ville köpa mig, det var då jag kunde se att jag var så bra. Jag förstod inte det innan, säger han i podcasten “Sidste halvleg” med Viktor Fischer och fortästter:

– Jag såldes sedan till Palermo fem eller sex månader senare.

Han berättar även anledningen till att det inte blev någon flytt till den spanska huvudstaden.

– De ville inte betala tillräckligt. Jag tror att de (Midtjylland) hade fått ett erbjudande på 1 miljon euro, men Palermo betalade 4 miljoner. Jag tror inte att min pappa gick till jobbet på en vecka, för vi skulle ha gått till Real Madrid, det skulle vi såklart, men när man ser tillbaka kan man förstå FC Midtjylland. Men om det är något jag skulle ha ändrat på så är det det, avslutar han.