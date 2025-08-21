AIK förstärker på ungdomssidan.

Detta då man har gjort klart med Gif Sundsvalls Julian Karlsson Brännlund, 16.

– Vi vill passa på att tacka Julian för hans tid hos oss och önska honom lycka till framöver, säger Sundsvalls akademichef Benny Matsson.

Foto: Bildbyrån.

Redan innan Julian Karlsson Brännlund, 16, bytte Lycksele IF mot Gif Sundvall inför förra årets säsong sades det finnas intresse från allsvenskan kring talangen.

För ett par dagar sedan rapporterade Sundsvalls Tidning att AIK hade kommit överens med ”Giffarna” om en övergång för Karlsson Brännlund.

Nu står det också klart att så blir fallet, då den säljande klubben har gått ut med informationen på sin hemsida.

– Julian flyttade till oss från Lycksele i samband med NIU-intaget och skrev på ett akademikontrakt i början av 2024. Därefter har intresset kring honom varit stort. Vi är nu överens med AIK om en övergång och vill passa på att tacka Julian för hans tid hos oss och önska honom lycka till framöver, säger Sundsvalls akademichef, Benny Matsson, i ett uttalande.

Enligt uppgifterna från ST blir 16-åringen Sundsvalls dyraste försäljning från deras akademi – någonsin. Detta efter att Sammi Davis bytte Gif Sundsvall mot Lecce år 2022, för 1,5 miljoner kronor.

Julian Karlsson Brännlund kommer troligtvis att inleda med spel i AIK:s akademilag.



