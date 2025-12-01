Klart: AIK:s guldhjälte säkras upp

I slutet av oktober kunde FotbollDirekt rapportera om att Robin Jansson var nära en förlängning med Orlando.

Nu står det klart att parterna är överens om ett nytt avtal.

Det nya kontraktet sträcker sig över 2027.

Foto: Bildbyrån

Vintern 2019 lämnade guldhjälten Robin Jansson AIK för MLS-klubben Orlando City.

För några veckor sedan kunde FotbollDirekt rapportera om att en ny kontraktsförlängning var nära och nu står det klart att den är helt på plats.

Orlando meddelar denna måndagskväll att man är överens med Jansson om ett kontrakt över 2027.

– Det är en ära att fortsätta representera dessa färger, och jag känner mig supertaggad över att skriva på ett nytt kontrakt. Den här klubben har gett mig så mycket under min tid här och jag hoppas att jag kan ge tillbaka på bästa möjliga sätt, säger Jansson via klubbens hemsida.

Lagkapten Jansson har gjort 238 framträdanden för klubben och varit med och vunnit US Open Cup.