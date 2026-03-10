Klart: Ännu en svensk flyttar till Färöarna
För bara några dagar sedan stod det klart att Adrian Edqvist lämnade Östersunds FK.
Nu har han gjort klart med en ny klubb.
Detta i form av NSI Runavik från Färöarna.
För fem dagar sedan meddelade Östersunds FK att Adrian Edqvist, 26, hade gjort sitt i klubben efter ett år i Jämtland.
I samma veva stod det klart att vänsteryttern skulle prova på spel utomlands.
Nu vet vi i vilken klubb.
Under tisdagen har Edqvist presenterats av NSI Runavik – från Färöarna – där han har skrivit på ett avtal över 2026.
I NSI kommer han också att bli lagkamrat med den före detta Blåvitt-keepern Tom Amos som gjorde klart med klubben för en tid sedan. I klubben finns även svenske Filip Drinic som presenterades nyligen.
