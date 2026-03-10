Klart: Ännu en svensk flyttar till Färöarna

För bara några dagar sedan stod det klart att Adrian Edqvist lämnade Östersunds FK.

Nu har han gjort klart med en ny klubb.

Detta i form av NSI Runavik från Färöarna.

Foto: Bildbyrån

För fem dagar sedan meddelade Östersunds FK att Adrian Edqvist, 26, hade gjort sitt i klubben efter ett år i Jämtland.

I samma veva stod det klart att vänsteryttern skulle prova på spel utomlands.

Nu vet vi i vilken klubb.

Under tisdagen har Edqvist presenterats av NSI Runavik – från Färöarna – där han har skrivit på ett avtal över 2026.

I NSI kommer han också att bli lagkamrat med den före detta Blåvitt-keepern Tom Amos som gjorde klart med klubben för en tid sedan. I klubben finns även svenske Filip Drinic som presenterades nyligen.