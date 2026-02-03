Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Blair Turgott klar för grekisk klubb

Blair Turgott flyttar till Grekland.
Anfallaren är klar för Chania FC.

Foto: Bildbyrån

Halmstads BK meddelade häromdagen att man kommit överens med Blair Turgott om att bryta kontraktet i förtid.
Nu har anfallaren gjort klart med ny klubb.

Denna tisdag står det klart att 31-åringen flyttar till Grekland.
Han är klar för Chania FC som huserar i andradivisionen.

Klubben ligger i skrivande stund näst sist i den grekiska andraligan.

