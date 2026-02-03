Klart: Blair Turgott klar för grekisk klubb
Blair Turgott flyttar till Grekland.
Anfallaren är klar för Chania FC.
Halmstads BK meddelade häromdagen att man kommit överens med Blair Turgott om att bryta kontraktet i förtid.
Nu har anfallaren gjort klart med ny klubb.
Denna tisdag står det klart att 31-åringen flyttar till Grekland.
Han är klar för Chania FC som huserar i andradivisionen.
Klubben ligger i skrivande stund näst sist i den grekiska andraligan.
