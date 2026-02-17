Klart: Blåvitt säljer Thomas Santos

Thomas Santos lämnar IFK Göteborg.

Dansken säljs till polska Motor Lublin.

– Jag kommer alltid att minnas den här perioden, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Thomas Santos har på senare tid ryktats bort från IFK Göteborg. FotbollDirekt kunde i fjol rapporterar att Blåvitt försökt behålla dansken. I helgen meddelade klubben att spelaren fått besöka en annan klubb.

Nu står det klart att Santos säljs till Polen. Han har kritat på ett avtal till 2027 för Motor Lublin.

– Jag har haft några av mina bästa år i Blåvitt. Jag vill rikta ett stort tack till alla medspelare, tränare, alla i föreningen och supportrarna för den här tiden. Jag kommer alltid att minnas den här perioden med glädje och jag önskar Blåvitt all lycka, säger Thomas Santos på IFK Göteborgs hemsida.

Blåvitts sportchef Hannes Stiller om avskedet:

– Thomas har med sin professionalism och inställning varit en mycket god representant för IFK Göteborg. Vi tackar honom för insatserna och önskar honom stort lycka till i den fortsatta karriären.

Santos noterades för totalt åtta mål och 16 assist på 89 matcher i IFK Göteborg.