Klart: Bröt med Gais – flyttar till Italien

Chisomnazu Chika Chidi bröt nyligen sitt kontrakt med Gais.

Nu står det klart att 25-åringen fortsätter i Italien.

Detta i Serie D, och FBC Gravina.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som Gais värvade Chisomnazu Chika Chidi från Ahlafors IF.

Efter det blev det dock inte blivit särskilt mycket spel i ”Makrillarna” för anfallaren –som under hösten var utlånad till Norrby IF i Ettan Södra. Där gjorde han två mål och en assist på tolv matcher där endast en av dem var från start.

I början av december stod det klart att 25-åringen bröt sitt avtal med Gais. Nu har han gjort klart med en ny klubb, i Italien.

Där har han skrivit på för FBC Gravina, i Serie D, och kontraktet sträcker sig fram till sommaren.