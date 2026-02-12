Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Klart: Bröt med Gais – flyttar till Italien

Tor Sundberg
Chisomnazu Chika Chidi bröt nyligen sitt kontrakt med Gais.
Nu står det klart att 25-åringen fortsätter i Italien.
Detta i Serie D, och FBC Gravina.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2023 som Gais värvade Chisomnazu Chika Chidi från Ahlafors IF.

Efter det blev det dock inte blivit särskilt mycket spel i ”Makrillarna” för anfallaren –som under hösten var utlånad till Norrby IF i Ettan Södra. Där gjorde han två mål och en assist på tolv matcher där endast en av dem var från start.

I början av december stod det klart att 25-åringen bröt sitt avtal med Gais. Nu har han gjort klart med en ny klubb, i Italien.

Där har han skrivit på för FBC Gravina, i Serie D, och kontraktet sträcker sig fram till sommaren.

