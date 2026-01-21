Klart: Brusberg lämnar Häcken – för Rakow Częstochowa

Isak Brusbergs kapitel i BK Häcken är över för denna gång.

Under onsdagen står det klart att 19-åringen säljs till polska Rakow Częstochowa.

”Mamma mia, here we go again”, skriver den polska klubben i samband med offentliggörandet.

Foto: Bildbyrån

Isak Brusberg, 19, har spelat för BK Häcken sedan 2023.

Nu gör han det inte längre. Efter att ryktena om en flytt till Rakow Częstochowa kom i slutet av förra veckan står det nu helt klart att karriären fortsätter i Polen.

Med Rakow har den förre Häcken-talangen skrivit under ett kontrakt som sträcker sig fram till slutet av 2030.

I samband med offentliggörandet skrev Rakow Częstochowa följande på X:

”Mamma mia, here we go again”, med syftning på Abbas klassiker från 1975.

Enligt uppgifter från Expressen inkasserar Häcken omkring åtta miljoner kronor för transfern, som kan bli mer genom framtida bonusar.

Under sin tid i BK Häcken spelade Isak Brusberg 38 matcher, där han gjorde sex mål och en assist.