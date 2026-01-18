Uppgifter: Brusberg nära flytt – bara läkarundersökningen återstår

Isak Brusberg ser ut att lämna BK Häcken för polska Raków Częstochowa.

Affären uppges vara så gott som klar.

Det enda som återstår är den medicinska undersökningen enligt uppgifter.

Foto: Bildbyrån

I mitten av december kom uppgifter om att såväl AZ Alkmaar och FC Köpenhamn var på jakt efter anfallaren, men det ser varken ut att bli en flytt till Nederländerna eller till Danmark, utan istället till Polen.

Polska Weszło rapporterar nämligen nu att Brusberg är nära att slutföra en flytt till Raków Częstochowa.

Det enda som uppges återstå innan affären är klar är den medicinska undersökningen.

Förra säsongen noterades Brusberg för fyra mål och en assist på 20 matcher i allsvenskan.