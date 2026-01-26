Klart: Bryter avtalet i förtid – efter bara några veckor

Liridon Kalludra presenterades häromveckan av Ljungskile SK.

Foto: Bildbyrån

Liridon Kalludra lämnade IK Oddevold efter den gångna säsongen och nyligen skrev han på för Ljungskile SK.

Nu står det dock klart att parterna bryter avtalet i förtid.

”Beslutet grundar sig i att Liridon upplevt svårigheter att få ihop vardagen med studier, familj och de sena eftermiddagsträningarna”, skriver klubben via sin hemsida.

– Det är klart att det här är väldigt tråkigt, Liridon är en fantastisk spelare och människa. Men han får helt enkelt inte ihop livspusslet, så då är det bäst för båda parter att vi tar det här beslutet nu. Vi vill vara en klubb som sätter människan främst, och då måste vi vara lyhörda när en spelare behöver välja familjen före fotbollen, säger Gustav Agneman som sitter i klubbens fotbollsutskott.

Kalludra själv kommenterar också:

– Jag vet att ni är många där ute som hade velat se mig spela och hejat på mig. Det uppskattas ska ni veta. Ibland så kommer livet emellan och man behöver ge sig. Jag är tacksam för det fina mottagandet och Ljungskile kommer alltid ligga mig nära hjärtat, berättar Liridon.