Klart: Degerfors värvar Fritzson

Ludvig Fritzson, 30, återvänder till Sverige.

Mittfältaren har skrivit på för Degerfors IF.

Foto: Bildbyrån

Ludvig Fritzson bröt nyligen med polska Zaglebie Lubin. FotbollDirekt har tidigare avslöjat att 30-åringen haft utländskt och allsvenskt intresse på sig.

Nu står det klart att Fritzson återvänder till Degerfors IF. Parterna skriver ett avtal till och med 2028.

– Jag har följt Ludvigs resa sedan han lämnade för nio år sedan och det känns bra att ha honom hos oss igen. Ludvig är en spelare som klarar av att spela på många olika positioner och vi kommer att ha stor nytta av hans offensiva kvalitéer och rutin. Att han dessutom varit i Degerfors IF tidigare och känner till föreningen väl är ett stort plus, säger Degerfors sportchef Patrik Werner på klubbens hemsida.

Ludvig Fritzson representerade ”Bruket” 2015-2017. Han har där till spelat i klubbar som Brommapojkarna och Östersund.



