Klart: Dif:s guldhjälte tar sig an tränaruppdrag

Magnus Eriksson tar sina första steg som tränare.

Ekerö IK i Division 6 har presenterat 35-åringen.

– Jag ser fram emot att vara en del av den sportsliga utvecklingen och bidra till föreningens satsning, säger Eriksson till klubbens hemsida.



Magnus Eriksson lämnade FC Stockholm i höstas efter att hans kontrakt med ettan-klubben löpt ut. Nu inleder Djurgårdens guldhjälte från 2019 sin tränargärning.

Division 6-klubben Ekerö IK har presenterat ”Mange” som sin nya tränare. Enligt klubbens hemsida kommer han att arbeta nära både senior- och ungdomsverksamheten.

Magnus Ericsson själv om sin nya klubb:

– Ekerö IK är en ambitiös förening med stark ungdomsverksamhet. Jag ser fram emot att vara en del av den sportsliga utvecklingen och bidra till föreningens satsning både på seniornivå och bland de unga spelarna som är klubbens framtid, säger han till föreningens hemsida.

Förutom Djurgården har Magnus Eriksson representerat klubbar som Malmö FF, Gent och San Jose Earthquakes.