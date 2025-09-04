Klart: Efter uttåget mot Häcken – Cluj värvar Zouma

Rumänska Cluj förlorade play off-mötet till Conference League mot Häcken.

Nu har man gjort klart med en välmeriterad mittback.

Detta i form av Kurt Zouma.

Foto: Bildbyrån

Det var i torsdags förra veckan som det stod klart. Häcken besegrade rumänska CFR Cluj med totalt 7-3 över två möten och var vidare till ligafasen i Conference League.

En vecka senare förstärker Cluj sin defensiv, då man plockar in den omstridda och meriterade mittbacken Kurt Zouma.

Zouma kommer senast från spel i West Ham och Al-Orubah, som han var utlånad till förra säsongen. Under hans tid i London-klubben hamnade dock fransmannen i en kontrovers – då han på ett videoklipp syntes slå och kasta saker på sin katt. Det innebar i sin tur att flera sponsorer bröt med klubben då Zouma tilläts fortsätta spela för dem.

I maj 2022 dömdes mittbacken till 180 timmars samhällstjänst samt böter för djurmisshandel. Nu fortsätter alltså hans karriär i Cluj.



