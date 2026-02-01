Romano: Affären klar – Emil Holm till Juventus

Emil Holm ser ut att bli en Juventus-spelare.

Affären uppges vara klar enligt transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Emil Holm har ryktats vara nära en flytt till Juventus de senaste dagarna. Nu ser allt också ut att vara klart för en flytt.

Transferexperten Fabrizio Romano uppger nämligen nu att allt är klart och att Juventus och Bologna muntligen överens om en övergång.

Upplägget gör gällande ett lån över resten av säsongen, men i låneavtalet finns också en köpoption.

João Mário väntas gå från Juventus till Bologna på lån i en separat deal, förutsatt att allt går som planerat enligt uppgifterna.