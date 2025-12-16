Klart: Förre Liverpool-tränaren tar över saudiarabisk klubb

Brendan Rodgers har gjort klart med nytt uppdrag.

Den förre Liverpool- och Celtic-tränaren flyttar till Saudiarabien.

Han tar över Al Qadsiah.

Den förre Liverpool-tränaren Brendan Rodgers lämnade Celtic i slutet av oktober tidigare i år och nyligen kom uppgifter om att han var nära att ta över saudiarabiska Al Qadsiah.

Nu denna tisdag står det klart att nordirländaren tar över klubben.

”Spända på att börja resan”, skriver klubben via X i samband med att Rodgers presenterats.

Klubben ligger för närvarande på femteplats i den saudiarabiska ligan.