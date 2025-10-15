Klart: Frenkie de Jong förlänger med Barcelona

Han har ryktats vara nära en förlängning.

Nu står det klart att Frenkie de Jong blir kvar i FC Barcelona.

Detta då han har skrivit på ett nytt kontrakt fram till slutet av 2029.

Foto: Bildbyrån

Frenkie de Jong har spelat i FC Barcelona sedan sommaren 2019, då han lämnade Ajax.

Nästa sommar skulle den nederländska mittfältarens kontrakt med den katalanska klubben löpt ut, men nu står det klart att så inte blir fallet.

Detta då han har skrivit på ett nytt avtal – fram till slutet av 2029.

Sedan Frenkie de Jong kom till ”Barca” har Frenkie de Jong spelat 257 matcher i vilka det har blivit 19 mål och 24 assist.



