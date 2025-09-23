Uppgifter: De Jong överens – förlänger med Barcelona

Frenkie de Jong har uppgetts vara nära att förlänga med Barcelona.

Nu har de två parterna kommit överens.

Det uppger Mundo Deportivo.

Foto: Alamy

Frenkie de Jong har spelat i FC Barcelona sedan sommaren 2019, då han lämnade Ajax.

Nästa sommar går den nederländska mittfältarens kontrakt med den katalanska klubben ut, men så kommer det dock inte att vara länge till.

För ett par dagar sedan uppgav Fabrizio Romano att Barcelonas sportchef Deco höll på att förbereda ett nytt kontrakt.

Nu skriver Mundo Deportivo att ”Barca” och De Jong har kommit överens om att förlänga sitt samarbete – fram till 2029.

Vidare sägs 28-åringen ha gått med på en reducerad lön jämfört med den han har just nu.

Med Barcelona har Frenkie de Jong spelat 263 matcher i vilka han har gjort 19 mål och 23 assist.