Klart: Gais säljer Amin Boudri

Amin Boudri, 21, lämnar Gais.

Göteborgsklubben säljer 21-åringen till Los Angeles FC.

Foto: Bildbyrån

Amin Boudri anslöt till Gais inför säsongen 2024. Efter succeén och det säkrade Europaäventyret har det ryktats mycket om att 21-åringen ska lämna Gais för ett nytt äventyr. Under lördagen kom beskedet att Gais säljer 21-åringen. Nästa klubbadress blir Los Angeles FC.

Gais tekniska direktör Magnus Sköldmark säger följde om tappet.

‍– Amin kom som en ung lovande spelare till oss under senare delen av säsongen i Superettan 2023 och vi skrev kontrakt med honom i januari 2024. Hans utveckling som spelare har varit enorm och vi har inte sett slutet på det än. Jag minns hans första match i en GAIS-tröja på Valhalla IP när han snurrade och lekte fotboll som bara han kan göra. Redan då kändes det som att det här är en speciell lirare, i takt med lagets utveckling har han själv alltid bidragit med sin kreativitet, löpförmåga, tacklingar och en del mål och assist från olika positioner. Han har på kort tid i klubben gjort ett stort avtryck som spelare och som person med sin härligt, kaxiga, ärliga och sköna personlighet.

Under den första säsongen gjorde han två mål på 22 seriematcher och i fjol blev det sex mål och två assist.