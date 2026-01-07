Romano: MLS-klubben har höjt budet på Gais-stjärnan

Los Angeles FC jagar Amin Boudri.

Nu har MLS-klubben höjt budet på Gais-stjärnan.

Detta rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Foto: Bildbyrån

Los Angeles FC är på jakt efter Gais-stjärnan Amin Boudri och Fotbollskanalen har tidigare rapporterat om såväl ett första och ett andra bud från MLS-klubben.

Boudri själv har också uttalat sig för FotbollDirekt om rapporterna.

– Bara 20 miljoner… det är för lite för mig, sa han nyligen till FD.

Nu kommer transferexpertn Fabrizio Romano med nya uppgifter gällande Gais-stjärnan.

Enligt honom så har LAFC höjt sitt bud till ett värde på tre miljoner euro (omkring 32 miljoner kronor).

Enligt honom förväntas Boudri lämna samtidigt som Gais överväger budet. Boudri uppges finnas på flera klubbars radar.