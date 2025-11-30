Klart: Giffarna förlänger

Ion Doros, 29, blir kvar i Gif Sundsvall.

Den assisterande tränaren har förlängt sitt avtal.

– Motivationen och glädjen är lika starka som alltid, säger han.

Foto: Bildbyrån

Efter en elfteplats i superettan i år stod det tidigare i veckan klart att Gif Sundsvall-tränaren Erol Ates förlänger sitt avtal med tre år. Nu följer den assisterande tränaren Ion Doros efter.

29-åringen, som anslöt till ”Giffarna” inför fjolårssäsongen, har fått ett nytt kontrakt som sträcker sig över två år.

– Väldigt tacksam mot klubben för förtroendet och glad över att få fortsätta den här resan tillsammans med Erol och hela ledarstaben. Vi kompletterar varandra väldigt bra – vi delar samma passion och ambition för det vi gör, och vi har stora förväntningar på det här projektet, säger spanjoren i ett uttalande.

– Vi har en säsong framför oss full av utmaningar, men också av möjligheter att fortsätta växa som grupp och som klubb. Motivationen och glädjen är lika starka som alltid, med samma energi och vilja att ge vårt bästa varje dag, fortsätter Doros.

Joel Cedergren, sportchef:

– Vi är väldigt glada att Ion vill stanna och, tillsammans med Erol och övriga ledare, fortsätta driva vår utveckling framåt.

– Ion ansvarar för försvarsspelet – och har gjort det på bästa sätt. Vi har som lag varit välorganiserade, svåra att göra mål på och haft stor disciplin och arbetsinsats från spelarna. Med sin professionella inställning har Ion sett till att laget har ett tydligt försvarsspel, att spelarna vet vad de ska göra och att de får bra stöttning i sin individuella utveckling.