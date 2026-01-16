Uppgifter: Wangerheim klar för United – säljs för rekordpengar

Ellen Wangerheim uppges vara klar för Manchester United.

Detta rapporterar Fotbollskanalen denna fredag.

Bajen uppges få sju miljoner kronor för anfallaren.

Foto: Bildbyrån

Hammarby ser ut att göra ännu en storförsäljning.

Ellen Wangerheim som uppgetts vara nära en flytt till Manchester United ska nu enligt Fotbollskanalen vara klar för den engelska storklubben.

Enligt uppgifterna så betalar United sju miljoner kronor för Wangerheim, vilket skulle innebära ett nytt damallsvenskt transferrekord.

Det nuvarande rekordet är från när Hammarby sålde Kyra Cooney-Cross till Arsenal, som då kostade runt 3,8 miljoner kronor.

I Manchester United blir Wangerheim lagkamrat med flera svenskor. I klubben sedan tidigare finns redan Anna Sandberg, Hanna Lundkvist, Julia Zigiotti Olme och Fridolina Rolfö.