Klart: Han blir Varbergs nya tränare – FD:s avslöjande bekräftat

Victor Salwén, 33, tar över Varbergs Bois.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

– Det känns väldigt bra, säger sportchefen Erik Lund.

Foto: Bildbyrån

Det var i går, torsdag, som FotbollDirekt kunde rapportera att Viktor Salwén är högaktuell som ny tränare för Varbergs Bois, efter att Roar Hansen valt att lämna superettanklubben. Nu står det klart att den 33-årige assisterande tränaren tar klivet upp och blir ny Varberg-tränare.

– Det är en ära och det känns fantastiskt bra att bli huvudtränare, säger han i ett utalande.

– Nu ser jag fram emot att träffa spelarna igen och fortsätta med det arbete som vi har påbörjat. För att vi ska ta nästa steg behöver vi förbättras både på och utanför planen. Tillsammans med staben vill jag skapa en så bra miljö som möjligt där spelarna och laget kan utvecklas, fortsätter Salwén.

Sportchefen Erik Lund:

– Det känns väldigt bra att kunna presentera Victor Salwén som vår nya huvudtränare.

Enligt FotbollDirekts uppgifter är Tobias Hysén högaktuell för en assisterande roll under Salwén.