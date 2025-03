Klart: Helsingborg värvar från Hammarby

Adam Akimey är klar för Helsingborgs IF.

Anfallaren ansluter från Hammarby på ett fyraårskontrakt.

– Jag gillar arenan och allt är väldigt professionellt här, säger 21-åringen.

Helsingborgs IF har varit på jakt efter en anfallare. Tidigare i veckan uppgavs det vara frågan om Adam Akimey, 21, från Hammarby IF. Forwarden har primärt hållit till i Stockholmsklubbens akademiverksamhet HTFF.

– Jag känner till spelaren i fråga, som ungefär 300 andra spelare, sa Helsingborgs-tränaren Klebér Saarenpää till FotbollDirekt under onsdagen.

Nu står det klart att den 21-åriga anfallaren ansluter till superettanklubben på ett kontrakt över fyra år.

– Det känns väldigt bra. Jag gillar arenan och allt är väldigt professionellt här. Jag skulle beskriva mig själv som en snabb, offensiv spelare som kan spela överallt på de offensiva positionerna. Jag har sett klipp och bilder på hur det ser ut på matcherna och jag ser verkligen framemot att få spela framför supportrarna, säger anfallaren till Helsingborgs hemsida.

Under försäsongen har Akimey fått en del speltid i Hammarbys A-lag, och 21-åringen fick ett inhopp i cupmatchen mot Varbergs Bois i februari, men konkurrensen i truppen bedöms vara allt för hård för anfallaren.

– Adam är en spelare med många fina egenskaper, men konkurrensen är hård i vår A-trupp. För honom blir det här ett bra steg och vi önskar Adam stort lycka till i Helsingborg. Och vem vet, kanske korsas våra vägar i framtiden, säger Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg i ett uttalande.

Adam Akimey till Helsingborgs IF. Läs mer här 👇https://t.co/arSEYBZ5Uk pic.twitter.com/3uwzMKzeTy — Hammarby Fotboll (@hammarbyfotboll) March 19, 2025

Mikael Dahlberg, sportsligt ansvarig i Helsingborg, kommenterar nyförvärvet:

– Adam är snabb spelare med stor genombrottskraft som har haft en fin utveckling under tiden vi följt honom. Vi är övertygade om att han kommer passa väl in i vårt spelsätt och hjälpa oss på såväl kort som lång sikt. Efter att ha arbetat på att knyta honom till oss under en längre period är vi väldigt glada över att välkomna honom till vår förening.

I fjol gjorde Adam Akimey elva mål och tre assist på 28 matcher för HTFF i ettan.