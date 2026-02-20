Klart: Hugo Engström till superettan-klubb

Hugo Engström har gjort klart med ny klubb.

Karriären fortsätter i IK Oddevold.

Foto: Bildbyrån

Hugo Engström lämnade i Västerås SK efter den gångna säsongen och under vintern har mittfältaren testats av Gais.

Nu står det klart att han kommer att spela sin fotboll i Uddevalla framöver, detta då han är klar för IK Oddevold.

– Det känns inspirerande att komma in ett lag som har gjort det väldigt bra över tid och jag själv är förväntansfull och taggad inför den kommande säsongen, säger han via klubbens hemsida.

Han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 2026 med klubben.

– En spelare som jobbar otroligt hårt, lojal mot laget och fantastisk i gruppen. Hugo har varit på gång till oss flera gånger tidigare men denna gång föll allt på plats och det är jag väldigt glad för, säger Oddevolds manager Rikard Nilsson.