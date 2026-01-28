Uppgifter: Gais testar före detta VSK-mittfältaren

Hugo Engström kommer inte att fortsätta sin karriär i Västerås SK.

Nu kommer mittfältaren istället att testa på spel med Gais.

Det rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Det blev bara ett år i Västerås SK för den 24-åriga yttern Hugo Engström. Spelaren anslöt från Skövde AIK inför fjolårssäsongen men slog sig aldrig in i VSK:s startelva och efter ett lån till Trelleborg under hösten stod det förra veckan klart att parterna går skilda vägar.

Under sin tid med TFF i superettan spelade Engström åtta matcher där han bidrog med två mål.

Nu kan han vara aktuell för en flytt till allsvenskan. Enligt Expressen visar Gais intresse för Engström och kommer att plocka in honom på provspel inom kort.

Hur långt det kommer att sträcka sig gör inte uppgifterna gällande, däremot väntas han få testa vingarna med ”Makrillarna” innan de tar ett beslut om en eventuell värvning.