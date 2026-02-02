Klart: Ibrahim Diabate lånas ut

Ibrahim Diabate, 26, lånas ut från Gais.

Ny klubbadress blir La Liga-klubben Deportivo Alavés.

Foto: Bildbyrån

Efter en del rykten kommer nu beskedet. Ibrahim Diabate lämnar Gais för La Liga-klubben Deportivo Alavés. Det rör sig om ett lån med köpoption. Lånet sträcker sig till sommaren.

– Idag avslutar jag ett viktigt kapitel. Tack till klubben, tränarna, mina lagkamrater och alla som alltid har stöttat mig. Jag tar med mig värdefulla lärdomar, oförglömliga stunder och mycket utveckling, både på och utanför planen. Jag önskar er all lycka och all framgång i framtiden, säger Diabate via uttalandet.

Magnus Sköldmark, teknisk direktör säger följande:

– Det här är ett steg som vi tror är väldigt bra för Ibrahim Diabates fortsatta utveckling. Han får möjlighet att mäta sig på högsta nivå i en av Europas främsta ligor, samtidigt som avtalet är strukturerat på ett sätt som är bra för alla parter.

Diabate står noterad för 19 mål och fem assist i allsvenskan i fjol.